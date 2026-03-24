Arezzo, 24 marzo 2026 – Il Circolo Aurora organizza per sabato 28 marzo alle ore 22:00 la Rassegna DiVociDiDonne e il concerto di R osette Sandroni: Lumière d’Amour – Omaggio a Charles Aznavour. che percorre un viaggio musicale tra Francia e Italia, dedicato al romanticismo senza tempo dell’amore. Attraverso le canzoni indimenticabili di Charles Aznavour, interpretate in francese e in italiano, lo spettacolo celebra la delicatezza, la passione e la verità emotiva che hanno reso unico questo grande artista. Una serata intima e coinvolgente, dove musica e parole si intrecciano per raccontare le mille sfumature dell’amore: nostalgico, appassionato, sognante. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La rassegna DiVociDiDonne porta sul palco del Circolo Aurora la voce di Rosette Sandroni

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