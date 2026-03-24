Primo posto in solitaria per la Rainbow (nella foto) che festeggia il netto successo per 3-1 sul Celle Varazze e la sconfitta al tie-break del Cogovalle in C femminile. "Una partita con molte insidie – commenta coach Franco Saccomani – Dopo il primo set perso 24-26, le ragazze sono state brave a reagire 25-21. Anche dopo un brutto avvio nel terzo set non si sono disunite concludendolo 25-19, per poi chiudere nel quarto finito 25-14". Rainbow: Deste, Zonca, Perchiazzi, Bencaster, Bado, Venturini e Pilli. Vittoria sul velluto per la Futura, poco più di 70 minuti sono sufficienti per avere ragione della rimaneggiata Ligurmar con un secco 3-0 (parziali 15, 15 e 17). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Rainbow può festeggiare due volte. Futura vince nel segno delle giovani

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