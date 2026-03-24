Sabato 28 marzo alle 17.30 si terrà una proiezione del film “La ragazza del dipinto” di Amma Asante, inserita nella rassegna Pellicole D’autore organizzata dal Cineclub Daedalum. La proiezione si svolgerà nell'ambito del ciclo curato da Rossana Dato. L’evento si svolge nel contesto delle iniziative culturali promosse dal cineclub locale.

Continua il Cineclub organizzato da Daedalum a cura di Rossana Dato. Sabato 28 marzo, alle ore 17.30, per la rassegna Pellicole D’autore sarà proiettato il film “La ragazza del dipinto” di Amma Asante. 1769. Il capitano Sir John Lindsay della Marina di Sua Maestà Britannica decide, alla morte della madre, di riconoscere e portare con sé in Inghilterra la figlia mulatta affidandola allo zio Presidente della Corte Suprema. Dido Elizabeth Belle entra così a far parte, non senza difficoltà, di una famiglia nobile e in vista. Il suo rapporto con la cugina Elizabeth Murray si fa stretto sin da bambine e continua a essere tale anche quando Dido erediterà la fortuna del genitore mentre Elizabeth si troverà senza dote. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - "La ragazza del dipinto”: da Daedalum la proiezione del film di Amma Asante

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