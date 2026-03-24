La pugile Isis Sio si risveglia dal coma dopo il tremendo ko | la famiglia la difende dalle accuse

Isis Sio, finisce in coma farmacologico dopo il brutale ko contro Jocelyn Camarillo. Dopo il risveglio a 48 ore dall'incontro, scoppia la polemica sui tempi del suo ritorno a combattere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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