La protagonista di Bridgerton 5 sarà Francesca | con Michaela il primo amore omosessuale della serie

Nella quinta stagione di Bridgerton, la protagonista sarà Francesca, che vivrà una storia d’amore con Michaela. Si tratta del primo rapporto omosessuale rappresentato nella serie, con un focus sulla relazione tra le due protagoniste. La narrazione si concentrerà sulle vicende di Francesca e sul suo percorso sentimentale con Michaela.

La quinta stagione di Bridgerton sarà incentrata su Francesca e sul suo amore omosessuale con Michaela. Il primo tesser diffuso da Netflix anticipa una svolta rivoluzionaria per la serie. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Masali Baduza e Hannah Dodd fotografate per l’annuncio della quinta stagione di Bridgerton. x.com