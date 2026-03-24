Una proposta mira a estendere il contrassegno di parcheggio anche alle persone con autismo e disabilità intellettive gravi. L'obiettivo è garantire loro un diritto di accesso più equo, rimuovendo alcune delle barriere che limitano la possibilità di utilizzare i parcheggi dedicati. La misura si propone di migliorare la fruibilità dei servizi di mobilità per queste categorie di persone.

Garantire pari diritti e superare le disuguaglianze nell’accesso al contrassegno di parcheggio e circolazione per persone con disabilità. È questo l’obiettivo della risoluzione del consigliere regionale Andrea Massari del Partito Democratico, approvata oggi in Assemblea legislativa. Il documento affronta una criticità concreta: oggi, sul territorio nazionale, esistono interpretazioni difformi delle norme che regolano il rilascio del contrassegno CUDE, spesso limitate a una visione esclusivamente motoria della disabilità. Questo approccio rischia di escludere persone con disabilità intellettive gravi, disturbi dello spettro autistico o altri disturbi del neurosviluppo, che pur senza deficit motori incontrano gravi difficoltà negli spostamenti autonomi. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it - La proposta: "Il contrassegno per il parcheggio? Anche nei casi di autismo e gravi disabilità intellettive"

Articoli correlati

Parcheggio . C’è il nuovo contrassegnoVia libera al Cude, il Contrassegno Unico Disabili Europeo che permette alle persone con disabilità di essere registrate alla piattaforma nazionale.

Disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo: il 28 marzo la Giornata nazionale promossa da AnffasIl 28 marzo 2026 si celebra la XIX Giornata nazionale di sensibilizzazione sulle disabilità intellettive e i disturbi del neurosviluppo, promossa da...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a La proposta Il contrassegno per il...

Temi più discussi: Monopattini elettrici, targhino obbligatorio dal 16 maggio: fino a 400 euro di multa per chi circola senza. Come chiederlo e quanto costa; Monopattini elettrici: obbligo di targa e assicurazione con multe fino a 400 euro dal 16 maggio; Monopattini elettrici, scatta l'obbligo di targa e assicurazione: multe fino a 400 euro per chi non è in regola; Monopattini elettrici: targa obbligatoria da maggio 2026.

Contrassegno unico Ztl per agenti di commercio, sì a proposta di leggeCon 27 voti favorevoli e 16 non partecipanti al voto è stata approvata dal Consiglio regionale la proposta di legge - primo firmatario Fabrizio Ricca (Lega) - 'Istituzione del contrassegno unico per l ... ansa.it

Un contrassegno unico ZTL per gli agenti di commercioGli agenti di commercio potranno richiedere il rilascio di un contrassegno unico per accedere alle Zone a traffico limitato presenti sul territorio regionale per svolgere la propria attività pr ... ilrisveglio-online.it

Il No non basta interpretarlo, va trasformato in proposta di governo x.com

Tv7 Tg. . PSICOLOGO DI BASE: ECCO LA PRIMA PROPOSTA IN VENETO - "Contrastare il disagio giovanile e dare risposta a quei problemi che troppo spesso non vengono seguiti": ecco come il Veneto propone l'istituzione dello psicologo territoriale. - facebook.com facebook