La privatizzazione di Telecom è stata un successo per contribuenti e consumatori

Del Fante (Poste): "Nell'opas su Tim il governo non è coinvolto. Nasce dalla nostra visione strategica" Il ritorno di Tim nelle mani dello stato, attraverso Poste, certifica il fallimento della privatizzazione dell’ex monopolista telefonico? No. Sostenerlo significa travisare profondamente la trasformazione che il settore delle telecomunicazioni ha avuto dagli anni Novanta a oggi. Ma significa, ancora di più, perdere di vista quale sia il senso di una riforma – forse sarebbe meglio dire di una fase storica – che camminava su due gambe: una era la cessione della proprietà e del controllo di un’azienda statale, l’altra la liberalizzazione del mercato. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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