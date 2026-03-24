La primavera può attendere da mercoledì arriva il gelo artico che porterà a un crollo termico di 12 gradi Possibili nevicate anche a bassa quota

Da lanotiziagiornale.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Malgrado il calendario segni la data del 24 marzo, la primavera continua a farsi attendere. Anzi da mercoledì sera sull’Italia si abbatterà un ciclone artico in discesa dalla Norvegia che porterà a un deciso crollo termico, di fatto prolungando ulteriormente questo colpo di coda dell’inverno. Il fronte di aria fredda, per non dire gelida, farà il suo ingresso passando dalla Francia e dal Regno Unito, per poi scivolare giù dalle Alpi fino a coprire l’intera Italia. Per effetto di questa perturbazione, nel volgere di poche ore, le temperature crolleranno di 10-12 gradi, tenendosi ben al di sotto dei valori medi del periodo. Secondo Lorenzo Tedici di iLMeteo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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