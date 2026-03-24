Malgrado il calendario segni la data del 24 marzo, la primavera continua a farsi attendere. Anzi da mercoledì sera sull’Italia si abbatterà un ciclone artico in discesa dalla Norvegia che porterà a un deciso crollo termico, di fatto prolungando ulteriormente questo colpo di coda dell’inverno. Il fronte di aria fredda, per non dire gelida, farà il suo ingresso passando dalla Francia e dal Regno Unito, per poi scivolare giù dalle Alpi fino a coprire l’intera Italia. Per effetto di questa perturbazione, nel volgere di poche ore, le temperature crolleranno di 10-12 gradi, tenendosi ben al di sotto dei valori medi del periodo. Secondo Lorenzo Tedici di iLMeteo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - La primavera può attendere, da mercoledì arriva il gelo artico che porterà a un crollo termico di 12 gradi. Possibili nevicate anche a bassa quota

Articoli correlati

Italia, arriva il gelo artico: neve e problemi anche a bassa quota. Prestare attenzioneAria gelida in arrivo, temperature giù all’improvviso e quell’atmosfera da pieno inverno che sembrava lontanissima.

Con la Befana arrivano freddo e possibili nevicate a bassa quota anche in Abruzzo: le previsioniBefana con il freddo e in parte anche con la neve su gran parte dell'Italia, come annunciato da Manuel Mazzoleni, meteorologo di 3bmeteo.

Altri aggiornamenti su La primavera può attendere da mercoledì...

Temi più discussi: METEO ABRUZZO: PRIMAVERA PUÒ ATTENDERE, ARIA FREDDA E NEVE IN QUOTA CON PERTUBAZIONE ARTICA; La primavera può attendere, il ciclone Jolinda sta per abbattersi sul cosentino · CosenzaChannel.it; Giornate di primavera, in Puglia il Fai propone un viaggio per scoprire le architetture del ’900; Per la primavera bisognerà attendere, in arrivo pioggia e freddo in tutta la regione.

La primavera può attendere, il ciclone Jolinda sta per abbattersi sul cosentinoIl centro funzionale multirischi Arpacal ha emesso un’allerta arancione per l’intera Regione: attese forti raffiche di vento ... cosenzachannel.it

La Primavera può attendere: LUNGA fase meteo fredda sull’Italia, cosa ci aspettaLa primavera può attendere. Il titolo è molto chiaro. Di giornate tiepide e soleggiate, per ora, se ne vedranno ben poche. Le condizioni meteo ... meteogiornale.it

Possibili disagi domani sera per la circolazione stradale lungo la SP 35 "Milano-Meda": nella notte di martedì 24 marzo (h. 22- 6) chiusura totale del tronco della SP 35 sulla carreggiata Sud (direzione Milano), dallo svincolo per Meda allo svincolo facebook

Mcc, aggiornato piano bond, possibili emissioni fino a 2 miliardi. Via libera a prospetto da autorità Lussemburgo #ANSA x.com