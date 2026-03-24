Il 24 marzo, un convoglio umanitario destinato a Cuba ha raggiunto il porto dell’Avana, portando a bordo varie forniture. La nave è stata la prima di un insieme di imbarcazioni che compongono il convoglio. Le forniture consegnate includono generi di prima necessità e materiali per il supporto della popolazione locale. L’arrivo si inserisce in un’operazione pianificata di aiuti umanitari.

Fa parte di un convoglio, chiamato Nuestra América flotilla, organizzato da una coalizione internazionale di movimenti, organizzazioni umanitarie, sindacalisti, politici e altre personalità. Il peschereccio Maguro è entrato nel porto dell’Avana con tre giorni di ritardo, dopo aver dovuto affrontare forti venti e correnti, e problemi al motore. Al momento di entrare in porto gli attivisti hanno raggiunto il punto più alto dell’imbarcazione, ribattezzata simbolicamente Granma 2.0 in omaggio alla barca usata nel 1956 dal gruppo di guerriglieri guidato da Fidel Castro per sbarcare a Cuba e dare il via alla rivoluzione. Hanno sventolato uno striscione con la scritta “Let Cuba live”, mentre altri, che li attendevano sul molo, scandivano “Cuba sì, blocco no!”. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - La prima imbarcazione di un convoglio umanitario per Cuba arriva all’Avana

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