La polizia voleva arrestarmi Incubo in vacanza per la coppia di Canale 5

Quella che doveva essere una vacanza da sogno si è trasformata in una disavventura carica di tensione per la coppia famosa. I due, diventati volti noti del pubblico televisivo grazie alla loro partecipazione a Temptation Island, stavano trascorrendo alcuni giorni di relax alle Maldive, un viaggio ormai giunto alle battute finali, quando un episodio improvviso ha rischiato di trasformarsi in qualcosa di ben più serio. La loro storia è già stata al centro dell’attenzione mediatica negli ultimi mesi. Proprio durante il reality, lui aveva sorpreso tutti scegliendo di lasciare la sua storica compagna, Sarah Esposito, per iniziare una relazione con la tentatrice. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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