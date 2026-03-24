La pubblica accusa ha riferito di aver ricevuto messaggi offensivi da alcuni magistrati in relazione alla sua posizione sul Sì. Ha inoltre detto di aver ottenuto attestati di stima da cancellieri, appartenenti alla polizia giudiziaria e dagli avvocati, mentre non avrebbe ricevuto apprezzamenti dai colleghi. Queste dichiarazioni sono state rimesse nel corso di un intervento pubblico.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Ho ricevuto attestati di stima da cancellieri, appartenenti alla polizia giudiziaria e dagli avvocati, ma non dai miei colleghi. Anzi, negli ultimi giorni ho ricevuto anche da magistrati messaggi offensivi per la mia posizione”. Lo sostiene Annalisa Imparato, sostituto procuratore della sezione reati comuni della Procura di Santa Maria Capua Vetere, schierata per il sì al referendum e che evidenzia la sua situazione di isolamento. “ Mi sono arrivati messaggi offensivi in questi giorni anche da magistrati, addirittura una di loro ha scritto che i sostenitori per il sì andrebbero sparati. Parole fuori luogo, che... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - La pm Imparato: “Messaggi offensivi da magistrati per mia posizione sul Sì”

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