Abbiamo intervistato il sindaco di Volterra Giacomo Santi e alcuni genitori per capire cosa ne pensano della pluriclasse, realtà che secondo un’indagine di Indire non è così isolata: in Italia se ne contano ben 1.325. Il sindaco ci ha svelato che anche lui ha frequentato la pluriclasse negli anni della scuola primaria nel paesino di Micciano e che "quelli sono stati gli anni più belli, che ricorda con piacere per il bel legame creato soprattutto con il suo maestro". Santi ritiene che "frequentare una pluriclasse non sia svantaggioso anche perché le amicizie si fortificano ed essendo pochi si ha la possibilità di conoscersi meglio". Ci ha raccontato, inoltre, che la "sua preparazione era adeguata per la scuola secondaria e si auspica che in futuro ci siano sempre più famiglie che iscrivano i loro figli in una pluriclasse". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La pluriclasse oltre i pregiudizi e le apparenze

Articoli correlati

"Grazie alle sue maestre la scuola Ferrari è un’eccellenza da riscoprire oltre i pregiudizi. Venite a visitarla"La redazione riceve la seguente lettera e pubblica: "Spettabile Redazione, scrivo come mamma riminese di una bambina che frequenta la quarta classe...

Milano, Monsignor Avondis celebra la liturgia ortodossa con accanto il suo cane Nero: “Non contano le apparenze, ma il cuore”Milano, 2 marzo 2026 – Molto spesso nelle chiese milanesi, i cani non sono ammessi oltre le soglie sacre.