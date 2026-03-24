CASTIGLIONE Si è concluso con l’incontro nella sala della delegazione comunale di Punta Ala il ciclo di appuntamenti pubblici promossi dall’Amministrazione di Castiglione della Pescaia dedicati alla presentazione dei nuovi strumenti urbanistici: piano strutturale e piano operativo. Un percorso di informazione e confronto diretto con la cittadinanza che ha coinvolto il capoluogo e le frazioni, con l’obiettivo di illustrare i contenuti e le prospettive dei nuovi strumenti di pianificazione e, allo stesso tempo, ascoltare le esigenze e le osservazioni dei cittadini. Da Tirli a Buriano, da Vetulonia a Punta Ala passando per il capoluogo, ogni... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Piccola Svizzera del futuro. Piano operativo e strutturale. Concluso il ciclo di incontri

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