La paura? Nasce per salvarci ma può diventare anche un motore di gabbie

La paura si manifesta come un meccanismo di difesa che può aiutare a evitare pericoli, ma allo stesso tempo può influenzare le decisioni quotidiane. Spesso, le scelte che compiamo sembrano frutto di ragionamenti razionali, ma in realtà sono spesso dettate da sensazioni di insicurezza o timore. Questa dinamica interessa vari aspetti della vita, dalla sfera personale a quella professionale.

Quante delle scelte che facciamo ogni giorno nascono davvero dalla libertà, e quante invece dalla paura? È una domanda scomoda, perché obbliga a guardare dentro quelle decisioni che crediamo razionali ma che spesso, in realtà, sono guidate da meccanismi molto più profondi. Nel suo nuovo libro Hai ancora paura. Ciò che ti ha salvato ora ti sta fermando (Sperling&Kupfer), la scrittrice ed esperta di etica della comunicazione Maria Beatrice Alonzi affronta proprio questo nodo, il ruolo invisibile che la paura gioca nelle nostre vite. Attraverso un percorso narrativo costruito come un viaggio in cinque luoghi simbolici, dalla Stanza dell’Interrogatorio all’Archivio fino al Tribunale, Alonzi accompagna il lettore dentro quelle emozioni che spesso non sappiamo riconoscere ma che influenzano relazioni, lavoro e identità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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