La passione per la moto e il forno di famiglia | choc e dolore a Capannaguzzo per la morte di Igor

A Capannaguzzo si registrano momenti di choc e dolore per la morte di un giovane di 20 anni avvenuta questa mattina in seguito a un incidente stradale. La vittima era appassionata di moto e lavorava nel forno di famiglia. L'incidente è avvenuto lungo via Calcinaro e ha coinvolto una motocicletta, secondo le prime ricostruzioni.

La giovane vita si è interrotta intorno alle 9 di un martedì soleggiato, la famiglia del ragazzo è nota nella frazione di Capannaguzzo perché il padre Michele gestisce un forno pasticceria E' Igor Prati di Capannaguzzo il ragazzo di appena 20 anni morto nel tragico incidente stradale di stamattina in motocicletta lungo via Calcinaro. Il ragazzo è stato vittima di un tremendo schianto con una Fiat 500 mentre era in sella alla sua Kawasaki Ninja 500 nera, quella stessa moto che campeggia sulla sua pagina Facebook, a testimonianza della grande passione per le due ruote. La giovane vita si è interrotta intorno alle 9 di un martedì soleggiato, la famiglia del ragazzo è nota nella frazione periferica di Capannaguzzo perché il padre Michele gestisce un forno pasticceria. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Articoli correlati

Davide Borgione, in arte ‘Borgi’: la passione per il rap e il Toro. Il dolore più grande: la morte improvvisa del fratello AndreaTorino, 27 gennaio 2026 – Tre giovani sono stati denunciati per furto e omissione di soccorso in relazione alla morte del 19enne Davide Borgione,...

Il dolore al ginocchio, i rimbalzi da un ospedale all’altro, la morte: la famiglia di Lorenzo Malaraggia chiede veritàSan Colombano al Lambro, 22 gennaio 2026 – Sarà l’autopsia prevista stamattina alle 10 all’Istituto di Medicina Legale di Pavia a dover dare una...