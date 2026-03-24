Sarebbero diverse le fonti informate, riportate da Politico, secondo cui la direttrice dell’intelligence nazionale, Tulsi Gabbard, sarebbe pronta a portare sotto il controllo del suo ufficio la supervisione di In-Q-Tel, il fondo di venture capital legato alla Cia che da oltre venticinque anni finanzia innovazioni per gli 007 statunitensi. Una leva strategica. In-Q-Tel non è un asset qualunque. Nato alla fine degli anni Novanta, quando il mondo dell’intelligence iniziava a fare i conti con la rivoluzione digitale, ha sostenuto progetti poi diventati centrali. Dall’analisi dei dati su larga scala alle tecnologie satellitari, fino alla cybersicurezza e all’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - La partita In-Q-Tel. Chi guida l’innovazione degli 007 Usa?

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