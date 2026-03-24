La parità di genere si ottiene con piccoli gesti

A Rimini, a scuola e negli altri luoghi che frequentiamo, capita di vedere situazioni che fanno pensare a quanto sia importante trattare tutti allo stesso modo. Durante le lezioni o in palestra sentiamo spesso ancora dire: "Tu non puoi farlo perché sei una femmina" oppure "Questo sport è da maschi". Sembrano battute, ma ci fanno sentire meno capaci o meno liberi e ognuno dovrebbe poter scegliere senza essere giudicato. Ciò succede anche fuori dalla scuola: spesso si pensa che certe professioni siano più adatte ai ragazzi e altre alle ragazze. Ma nella nostra città ci sono donne che svolgono lavori considerati maschili e tanti uomini impegnati in attività un tempo ritenute femminili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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