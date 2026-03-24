la pancia del paese

Un referendum, avviato con poca attenzione e poco visibilità, ha coinvolto un dibattito tra giuristi e professionisti della giustizia. La questione tecnica, spesso difficile da comprendere per la maggior parte degli italiani, ha generato divisioni tra gli esperti, senza però attirare l’interesse generale. La discussione si è sviluppata in un contesto di scarsa partecipazione popolare e di confronto tra addetti ai lavori.

Il referendum era partito in sordina, il suo tecnicismo, spesso inspiegabile alla maggioranza degli italiani, era confinato tra i giuristi e gli addetti alla giustizia, i quali erano divisi non diciamo equamente ma significativamente. C’erano magistrati per il si, autorevoli giuristi di chiara estrazione del centrosinistra anch’essi schierati ed in campo per la riforma del governo, pur essendo la stessa zoppicante sul piano della scrittura e certamente non condivisa tra le forze politiche. C’erano pure soggetti ai margini del centrosinistra schierati per il si o astenuti. E se il fuoco della politica non fosse stato acceso al referendum sarebbero andate a votare molte meno persone. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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