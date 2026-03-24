La Palude e la festa rossa delle toghe | cosa fare adesso Capezzone e Il Tempo di oggi e di domani

Al Tribunale di Napoli si sono svolte celebrazioni legate ai risultati dei referendum, con comportamenti che hanno incluso insulti contro un politico e una pubblica accusa, oltre a consumo di spumante e l'esecuzione della canzone Bella ciao. La festa ha coinvolto diverse persone e si è svolta all’interno dell’edificio giudiziario. Nessuna informazione è stata fornita sui soggetti partecipanti o sulle motivazioni specifiche.

Al Tribunale di Napoli hanno festeggiato alla grande per il risultato dei referendum: insulti contro Meloni e la pm imparato, spumante e l'immancabile Bella ciao. E questi sarebbero i magistrati che dovrebbero apparire da oggi, da domani, terzi e imparziali. Insomma, è come se in una partita di calcio l'arbitro non solo indossa la casacca di una delle due squadre, ma inizia a intonare i cori degli hooligan di una delle due curve. C'è poi il dato politico. Il Tempo aveva avvisato: "Giorgia contro la Palude". E oggi infatti "Ha vinto la Palude, per ora". Ma cosa é questa palude? Ebbene, c'è un insieme di poteri romani - toghe, deep state, alti funzionari, ruoli amministrativi - che desiderano un governo fiaccato con la speranza di una vittoria alle urne l'anno prossimo. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - La Palude e la festa rossa delle toghe: cosa fare adesso. Capezzone e Il Tempo di oggi e di domani Articoli correlati Capezzone e Il Tempo di oggi: “Come fate a non inca**arvi per l'aiutino delle toghe?” | GUARDAIl direttore Daniele Capezzone presenta Il Tempo in edicola che punta sul comportamento dei magistrati nei confronti dei clandestini che vengono... Dalla supercasta al giallo Ungari. Capezzone: ecco Il Tempo di oggi e di domaniII Tempo di oggi apre su un caso che fa emergere ancora una volta le distorsioni della supercasta. Una selezione di notizie su La Palude e la festa rossa delle toghe... Discussioni sull' argomento Eventi Marzo Palude Brabbia; Forcatura, la comunità si mobilita per la casa canonica; Maltempo in Puglia, piogge e vento con temperature in calo. E a San Pietro in Bevagna si allaga la piazza; Là dove stagnava l’acqua: la bonifica della palude di Settimo. # **Ciao Gino ** “Finito il tempo di cantare insieme Si chiude qui la pagina in comune Il mondo si è fermato, io ora scendo qui Prosegui tu, ma non ti mando sola.” - facebook.com facebook Ha vinto Schlein, ora non si perda tempo a parlare di primarie (di M. Guandalini) x.com