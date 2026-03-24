La nuova donazione degli alpini di Calolzio da mezzo secolo al fianco della Lilt

I fondi raccolti nelle recenti iniziative sul territorio saranno consegnati in occasione del pranzo sociale di domenica 29 marzo. Ad aprile "taragnata" e camminata solidale Domenica 29 marzo alle ore 12.30 l’oratorio “San Michele” di Foppenico ospiterà il tradizionale pranzo sociale degli alpini di Calolziocorte. In questa occasione verrà consegnata un’ importante donazione alla Lilt ottenuta dalla raccolta fondi svolta sul territorio di Calolziocorte durante il 2025: dalle taragnate in sede alle castagnate al Lavello fino ad arrivare alle tende della solidarietà nella notte di Natale. Per prenotarsi al “Pranzo sociale” del 29 marzo e per avere informazioni sugli altri eventi è possibile chiamare Claudio o Tiziano ai numeri 347-7476276 e 338-4734211. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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