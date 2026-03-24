Il mondo della musica italiana si stringe attorno alla scomparsa di Gino Paoli, avvenuta a Genova all'età di 91 anni. Cantautore di lunga carriera, ha scritto brani che hanno segnato diverse generazioni. La sua morte rappresenta la perdita di uno dei protagonisti più influenti nel panorama musicale nazionale.

Lutto nel mondo della musica, e della cultura italiana. È morto a Genova Gino Paoli, aveva 91 anni. Se ne va uno degli ultimi grandi cantautori italiani. Servizio di Federico Plotti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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La musica piange Gino Paoli. Addio al grande cantautore

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