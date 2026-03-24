Uno studio recente ha dimostrato che il cervello riconosce la musica fin dalla nascita. La ricerca si concentra sulle capacità sensoriali e cognitive che permettono di distinguere i suoni musicali fin dai primi momenti di vita. La scoperta riguarda aspetti neurologici e funzionali del cervello, senza fare riferimento a interpretazioni o valutazioni soggettive.

P er molto tempo la musica è stata raccontata come un lusso della civiltà: qualcosa di bellissimo, certo, ma in fondo accessorio. Un ornamento umano, non una necessità. Oggi però questa idea comincia a incrinarsi. Perché secondo una nuova sintesi scientifica firmata da Henkjan Honing, professore di cognizione musicale all’ Università di Amsterdam, la musica non sarebbe solo una creazione culturale: sarebbe, prima ancora, una predisposizione biologica. In altre parole, non diventiamo musicali soltanto imparando. Nasciamo già con un cervello pronto a riconoscere ritmo, melodia e struttura sonora. Musica in sala operatoria: la donna suona il clarinetto mentre viene operata al cervello X È un cambio di sguardo affascinante, e anche un po’ poetico. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La musica non è solo cultura: il nuovo studio secondo cui il cervello la riconosce dalla nascita

Articoli correlati

Neonati coinvolti nel ritmo musicale: studio rivela come il cervello impari i suoni fin dalla nascitaA due giorni di vita, il cervello dei neonati reagisce con un picco di sorpresa quando il ritmo di una musica cambia — anche se la melodia rimane...

Leggi anche: Secondo uno studio recente, attività come la danza possono ridurre l’età biologica del cervello fino a 7 anni

My fiancé’s best friend fell for me. Wherever I hide, he finds me, blocks my way, and gets close.

Una selezione di notizie su La musica non è solo cultura il nuovo...

Temi più discussi: Per Bruce Sterling, quello che succede alla musica succederà all’intelligenza artificiale; Sergio Caputo: La mia canzone preferita non riesco a cantarla. Io e il mio busto a Villa Borghese; eventi, festival e concerti tutto l’anno; Foires, fêtes et saveurs d'automne dans la région de Finale.

Cultura e paesaggio, la musica diventa leva di valorizzazione territoriale(Teleborsa) - La musica diventa strumento di valorizzazione territoriale e racconto identitario con NUNA, il nuovo progetto discografico del chitarrista Gian Marco Ciampa, in uscita il 27 marzo sulle ... finanza.repubblica.it

Gino Paoli è morto, addio alla voce che ha cambiato la musica italiana: cosa ci lascia il maestro di 'Il cielo in una stanza'Gino Paoli è morto e con lui si chiude una stagione decisiva della cultura italiana, non soltanto della musica leggera. Aveva 91 anni e il suo nome, da decenni, era molto più di una firma in calce a u ... msn.com

È morto a 91 anni Gino Paoli, uno dei più importanti cantautori della musica italiana. La famiglia ha comunicato che si è spento nella notte “in serenità e circondato dall’affetto dei suoi cari”. Nato nel 1934, Paoli ha segnato la storia della canzone d’autore con b - facebook.com facebook

Arriva a Vicenza la musica elettronica di Alva Noto e Christian Fennesz. L'unica data italiana mercoledì 8 aprile per il tributo a Sakamoto #ANSA x.com