La musica non è solo cultura | il nuovo studio secondo cui il cervello la riconosce dalla nascita
Uno studio recente ha dimostrato che il cervello riconosce la musica fin dalla nascita. La ricerca si concentra sulle capacità sensoriali e cognitive che permettono di distinguere i suoni musicali fin dai primi momenti di vita. La scoperta riguarda aspetti neurologici e funzionali del cervello, senza fare riferimento a interpretazioni o valutazioni soggettive.
P er molto tempo la musica è stata raccontata come un lusso della civiltà: qualcosa di bellissimo, certo, ma in fondo accessorio. Un ornamento umano, non una necessità. Oggi però questa idea comincia a incrinarsi. Perché secondo una nuova sintesi scientifica firmata da Henkjan Honing, professore di cognizione musicale all’ Università di Amsterdam, la musica non sarebbe solo una creazione culturale: sarebbe, prima ancora, una predisposizione biologica. In altre parole, non diventiamo musicali soltanto imparando. Nasciamo già con un cervello pronto a riconoscere ritmo, melodia e struttura sonora. Musica in sala operatoria: la donna suona il clarinetto mentre viene operata al cervello X È un cambio di sguardo affascinante, e anche un po’ poetico. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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