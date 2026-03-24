Campiglia Marittima (Livorno), 24 marzo 2026 – Lutto anche in Toscana per la morte di Gino Paoli, 91 anni, uno dei grandi cantautori italiani. La sua scomparsa segna il mondo della canzone. E il legame dell’artista con la Toscana era viscerale. Tando da possedere una tenuta con il figlio in provincia di Livorno, a Campiglia Marittima. Qui vengono coltivati olivi che danno un olio conosciuto, l’Olio dei Paoli appunto. “In famiglia facciamo l’olio da generazioni”, aveva sempre raccontato Gino Paoli. E non era raro vederlo lavorare con il trattore tra gli ulivi della tenuta. Un amore per la Toscana nato dalle origini di Gino Paoli. La famiglia era appunto di Campiglia Marittima. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La morte di Gino Paoli, la sua Toscana: il podere e l’olio, il nonno che lavorava alla Magona

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