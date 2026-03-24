Due persone si raccontano attraverso due giorni distinti, uno che segna l’inizio di una relazione e l’altro che ne segna la fine. In un arco temporale di quarantotto ore, si alternano momenti di intimità e di perdita, con dettagli che evidenziano come alcuni episodi possano cambiare radicalmente la loro vita. La narrazione si concentra sugli eventi che hanno portato alla rottura, senza giudizi o interpretazioni.

Due giorni nella vita di due persone innamorate. Il primo, quando tutto comincia, e l’ultimo, quando ci si lascia. A chi legge, la possibilità di immaginare cosa è successo in mezzo. In questa puntata: Helena, 38 anni. “Quella sera mi esibisco sul palco. Faccio un concerto in un cabaret durante il festival di Avignone. Canto, felice e orgogliosa, ma sono impantanata in una relazione con uno dei miei musicisti. Uno di quegli uomini con cui bisogna pianificare la data della separazione, se non vuoi farti rovinare la vita. Ho previsto di lasciarlo il giorno dell’ultimo spettacolo. ‘Non c’è bisogno di aspettare così a lungo’, mi consiglia un altro componente del gruppo. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - “La mia fiducia, i miei punti della patente, la mia dignità, si è preso tutto”

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