Dopo l’esito del referendum, il sottosegretario alla Giustizia ha deciso di dimettersi, dichiarando di farlo per rispetto al governo e alla nazione. Non è stato rinviato a giudizio né indagato, e non sono emerse accuse a suo carico. La sua decisione è arrivata un giorno dopo il voto, segnando un gesto di responsabilità pubblica.

Non è colpevole, non è rinviato a giudizio, non è nemmeno indagato, Ma il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, il giorno dopo l’esito del referendum, ha preferito fare un passo indietro. “Ho consegnato oggi le mie irrevocabili dimissioni da sottosegretario alla giustizia. Ho sempre combattuto la criminalità, anche con risultati concreti e importanti e pur non avendo fatto niente di scorretto, ho commesso una leggerezza a cui ho rimediato non appena ne ho avuto contezza. Me ne assumo la responsabilità, nell’interesse della nazione, ancor prima che per l’affetto e il rispetto che nutro verso il governo e verso il presidente del consiglio”, dichiara in una nota, al termine di un incontro al ministero con il titolare di via Arenula Carlo Nordio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La lezione di stile di Delmastro: si è dimesso, da innocente. “Lascio per rispetto al governo e alla nazione”

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