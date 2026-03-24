La lezione del referendum | la Costituzione si cambia insieme e non a colpi di maggioranza

Oltre 14 milioni di votanti per il NO e i giovani che hanno votato in massa contro il governo. Ora Meloni non può far finta che non sia successo nulla. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Vota NO al referendum costituzionale del 22 e 23 marzo

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Cambiare le cose nel nostro Paese è molto difficile. Non è vero che il voto ha difeso la Costituzione. La Costituzione non è mai stata messa in discussione. Continuiamo a lavorare seriamente per migliorare la vita degli italiani. facebook

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