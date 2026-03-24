La Lega ritira la mozione sulla Politica Agricola Comune | Un modo per nascondere le tensioni interne alla destra

La Lega ha deciso di ritirare la mozione sulla Politica Agricola Comune, motivando la scelta come una strategia per nascondere le tensioni presenti all’interno della coalizione di destra. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riflette sia il ritardo del Consiglio comunale nel trattare questioni di rilievo che le divisioni tra i membri della maggioranza in vista delle future elezioni.

Lo hanno detto gli esponenti del Pd Pirotta e Genovesi dopo la decisione di non presentare l’interrogazione in consiglio comunale: "Servirebbero tempi adeguati e un confronto politico all’altezza" “Il ritiro della mozione della Lega sulla Politica Agricola Comune certifica due elementi evidenti: da un lato il ritardo con cui il Consiglio comunale affronta temi strategici, dall’altro le tensioni tutte interne alla maggioranza di destra in vista delle prossime scadenze elettorale”. A porre l'accento sugli ultimi fatti successi in aula al termine del consiglio comunale di lunedì 23 marzo sono stati i due esponenti del Pd, Alessandro Genovesi e Irene Pirotta. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - La Lega ritira la mozione sulla Politica Agricola Comune: "Un modo per nascondere le tensioni interne alla destra" Articoli correlati Foibe, la politica sempre spaccata. La destra: "Comune le commemori". Aq16: "Basta bugie sulla Storia"Martedì è il Giorno del Ricordo che ricorda il massacro delle Foibe e l’Esodo di 350mila italiani del confine orientale per fuggire dalla dittatura... Leggi anche: Il caso Grattacielo spacca la politica, botta e risposta Lega-Pd sulla posizione del Comune Contenuti e approfondimenti su Politica Agricola Comune Ad un passo dalla Pac, la nuova Politica agricola comuneProsegue l'iter per la definizione della nuova Pac, la politica agricola comune 2028-2034. A Lequile, ad una tavola rotonda sul tema organizzata dalla sezione sud est dell'accademia dei Georgofili, l' ... rainews.it Nuova Politica agricola comune (Pac), per la Lombardia batosta in arrivo: un miliardo di euro di fondi in menoC’è preoccupazione fra le cascine, gli allevamenti, le coltivazioni e gli stabilimenti caseari della campagna lombarda. La preoccupazione è che, qualora il Parlamento europeo dovesse ratificare lo ... brescia.corriere.it