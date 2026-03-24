"Sono sbarcata a Siena durante l’estate del 2014. Sono venuta qui direttamente dall’Iran per motivi di studio. Ora sono sposata con un italiano, abbiamo una bimba e la mia vita è qui, però il legame con il mio paese è fortissimo e seguo con molta attenzione tutto ciò che succede laggiù". Esordisce così il racconto di M.M., una giovane donna originaria di una regione a ridosso del Mar Caspio e che ormai è a tutti gli effetti una senese acquisita. M.M. lavora stabilmente in una industria dell’hinterland senese, è sposata dal 2016 ed è madre di una bimba di poco più di due anni. "In Iran – continua la giovane donna – ho praticamente tutta la famiglia di origine: la mamma, una sorella, un fratello, un nipote, oltre a un gran numero di cugini e zii. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La guerra e il regime: "Parlare con i familiari è quasi impossibile"

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