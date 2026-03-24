La guerra contro l’Iran consuma gli ultimi pezzi dell’Impero Britannico

L’attacco alle basi a Cipro ha rivelato la vulnerabilità di quelli che sono di fatto gli ultimi possedimenti coloniali d’oltremare della Corona britannica. Una “verità scomoda”, come ammette la deputata conservatrice Alicia Kearns, timorosa che lo stesso Iran, oltre a Russia, Cina e Corea del Nord, possano approfittare della debolezza di Londra nel mondo. Una grande “famiglia” coloniale. La Kearns nega che si tratti degli ultimi scampoli di colonialismo, come molti dicono. Ribadisce invece l’importanza fondamentale dei territori d’oltremare e degli avamposti militari in giro per il mondo allo scopo di garantire la sicurezza dei cittadini britannici. 🔗 Leggi su Follow.it

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