La grande rimpatriata all’isola d’Elba | classe 1976 in festa

A Campo nell'Elba si è svolta una grande rimpatriata tra circa sessanta persone nate nel 1976, che hanno condiviso una cena con amici e conoscenti. L'evento si è tenuto in quattro diversi tavoli, tra risate e conversazioni, in un’atmosfera di convivialità. La serata ha rappresentato un momento di ritrovo tra persone della stessa generazione, in un contesto di festa e socializzazione.

Campo nell'Elba (Livorno), 25 marzo 2026 – Una sessantina di cinquantenni a cena insieme. Quattro tavolate di allegria contagiosa come antidoto ‘all’umido’ delle libecciate invernali. Una grande rimpatriata di coetanei legati da un forte senso di appartenenza. Per celebrare l'occasione si sono fatti fare anche la maglietta: “1976. 50 years, boia dé”. All’ isola d’Elba, come in altre realtà circoscritte, questi appuntamenti collettivi sono un must. Incontri festosi, serate organizzate grazie ad interazioni costanti su gruppi whatsapp e pagine social, che si rivelano una formula vincente per ravvivare la comunità, fare gruppo, divertirsi e godersi l’isola in tranquillità, prima dell’apertura della stagione turistica. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La grande rimpatriata all’isola d’Elba: classe 1976 in festa Articoli correlati Rimpatriata dei cinquantenni a Torrevecchia Teatina, festa per la classe 1975Una serata all’insegna dei ricordi, dell’amicizia e della voglia di stare insieme. La banca a chilometro zero: all’Isola dell’Elba tre sportelliLA BANCA è come il mare; più gli dai in termini di rapporti, più ti restituisce in tante maniere.