La generazione di Gaza ha cambiato le sorti del referendum ma ciò non significa che voti per l’opposizione Anzi

La popolazione italiana ha espresso il suo rifiuto in tre occasioni diverse a modifiche costituzionali proposte dai governi di turno. Nel 2006, nel 2016 e quest’anno, i cittadini hanno votato contro i tentativi di cambiare la Carta fondamentale, respingendo le proposte avanzate rispettivamente da leader politici di diverso schieramento. La vittoria del no si è verificata in tutti e tre i referendum, senza che ciò indichi un appoggio diretto alle forze di opposizione.