La generazione di Gaza ha cambiato le sorti del referendum ma ciò non significa che voti per l’opposizione Anzi
La popolazione italiana ha espresso il suo rifiuto in tre occasioni diverse a modifiche costituzionali proposte dai governi di turno. Nel 2006, nel 2016 e quest’anno, i cittadini hanno votato contro i tentativi di cambiare la Carta fondamentale, respingendo le proposte avanzate rispettivamente da leader politici di diverso schieramento. La vittoria del no si è verificata in tutti e tre i referendum, senza che ciò indichi un appoggio diretto alle forze di opposizione.
Per la terza volta il popolo italiano si è opposto a una manomissione della Costituzione. Nel 2006 venne respinto il tentativo berlusconiano, nel 2016 quello di Renzi e oggi il tentativo di Meloni. Il segno che emerge è quindi quello di un paese con una maggioranza antifascista e costituzionale che si attiva di fronte al rischio della manomissione delle regole democratiche. Una maggioranza che va ben al di là dei confini delle forze politiche. Il referendum ha visto un deciso aumento della partecipazione al voto rispetto alle ultime elezioni europee (7 punti percentuali in più) e anche rispetto alle consultazioni regionali là dove si sono tenute. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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