Durante il referendum, due giovani su tre tra le persone sotto i 30 anni sono andate alle urne, contribuendo alla vittoria del No. La partecipazione degli under 30 ha sorpreso alcuni osservatori, che non avevano previsto un’affluenza così elevata da parte di questa fascia di età. La maggioranza dei votanti in questa categoria ha scelto di esprimersi contro la proposta referendaria.

Non li hanno visti arrivare, per usare un’espressione cara sia a Giorgia Meloni che a Elly Schlein: sono i giovani della cosiddetta Generazione Z, il cui apporto al voto sul referendum costituzionale sulla riforma della giustizia si è rivelato decisivo, spiazzando non solo il governo ma anche opinionisti e sondaggisti. Secondo un’analisi di Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera, infatti,?gli under 30 registrano il livello più alto di partecipazione alla consultazione referendaria,?la cui affluenza generale si è fermata al 58,93%. A recarsi alle urne, infatti, è stato il 67% dei giovani tra i 18 e i 28 anni, con il No che ha raccolto il 58,5% per il No. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - La Gen Z travolge Meloni: due under 30 su tre sono andati a votare al referendum trainando la vittoria del No

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