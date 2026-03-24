La gatta la prostituta la vacanza in Sicilia | le storie nascoste dentro le canzoni di Gino Paoli

È morto Gino Paoli, figura di spicco del cantautorato italiano. La sua carriera ha attraversato decenni, lasciando un segno profondo nella musica nazionale. Le sue canzoni spesso raccontavano storie quotidiane e momenti di vita, creando un legame diretto con il pubblico. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il panorama musicale italiano.

Se n’è andato Gino Paoli, uno degli ultimi giganti del cantautorato italiano, un artista che ha contribuito in modo decisivo alla costruzione di uno degli ultimi baluardi, forse il più solido, della cultura pop del Paese. Un artista fondamentale che ha lasciato talmente tanti capolavori, entrati nel DNA letterario di ognuno di noi, da potersi permettere di saltare a pié pari lo stesso concetto di morte, per la seconda volta dopo quel tentato suicidio nel 1963 che lo costringerà per tutta la vita a vivere con un proiettile fermo vicino al cuore. Solo una delle tante storie che hanno caratterizzato la storia di un personaggio che, in certi casi lo sappiamo, ascoltando le sue canzoni possiamo nitidamente immaginarlo, ha stritolato la vita fino ad assaporarne i gusti più intensi. 🔗 Leggi su Open.online

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