Prende il via tra le polemiche il centenario della nascita di Dario Fo. Alla vigilia dell’apertura delle celebrazioni – oggi a Roma con un evento al ministero della Cultura e una serata al Teatro Sistina – Mattea Fo, nipote del premio Nobel e presidente della Fondazione Fo Rame, contesta il Comune di Milano. La targa commemorativa che sarà affissa sabato all’abitazione di Corso di Porta Romana 132 dove Fo e Rame hanno vissuto, per Mattea Fo "non basta". "Non cerco uno scontro – ha proseguito – non rientra nei miei valori né in quelli della Fondazione usare un anniversario per accendere una battaglia. Ma sento l’urgenza, proprio in ragione del ruolo che ricopro e del nome che porto, di dire con chiarezza che questo non basta". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La Fondazione Fo al Comune di Milano: "Fa poco per Dario"

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