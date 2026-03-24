Angelo Pisani è in giro per l’Italia con “ Slip&Strip”, il nuovo quiz teatrale condotto da Angelo Pisani che mescola comicità, danza e divulgazione, partito lo scorso 20 febbraio approderà – tra gli altri – il 28 marzo al Teatro Giuditta Pasta di Saronno e a Milano il 18 aprile, al teatro Della Quattordicesima. L’attore e comico però ha ripercorso anche i momenti più difficili della sua carriera in una intervista a Il Corriere della Sera. “ Dopo il boom di Zelig ho vissuto momenti di buio profondo a cui è seguito un silenzio lunghissimo, durato anni. – ha ammesso – Finire così giovane sotto quei riflettori mi ha fatto pagare un grande scotto: la gente vedeva in me solo la maschera che indossavo con i Pali e Dispari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “La fine della relazione con Katia Follesa? Cambiare vita a quasi 50 anni non è stato semplice. Dopo il boom di Zelig sono caduto in un buco nero”: lo rivela Angelo Pisani

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