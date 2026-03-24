La Fiera di Bergamo raddoppia ecco il progetto | Così il territorio sarà più competitivo

IL PIANO. Nuovi padiglioni e spazi per congressi, co-working ed eventi culturali. Investimento da 45 milioni di euro. «È il progetto per Bergamo». Quattro pagine d’approfondimento su L’Eco di Bergamo. Pronti al salto di scala. Con la presentazione in Regione del masterplan per l’ampliamento predisposto dal Politecnico di Milano, Bergamo Fiera Nuova mette sul tavolo un progetto destinato a ridisegnare il polo di via Lunga e a traghettarlo tra gli asset strategici della Lombardia. Il documento, illustrato nella mattina di lunedì 23 marzo al presidente Attilio Fontana e agli assessori Guido Guidesi (Sviluppo economico) e Claudia Terzi (Infrastrutture e Opere pubbliche), punta al raddoppio degli spazi espositivi e ad agganciare la futura fermata ferroviaria lungo la nuova linea a doppio binario che arriverà fino all’aeroporto di Orio. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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