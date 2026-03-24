Grazie al lavoro dei volontari di Lunigiana Verticale ed al supporto del CAI, è nato uno spazio a Vinca dove imparare, divertirsi e condividere la passione per la montagna. Un contesto che è davvero perfetto sia per principianti che per nuclei familiari e per chiunque voglia muovere i primi passi fra rocce, pareti e vette. Nella mattinata di sabato scorso è stata infatti inaugurata una nuova “falesia-scuola“, realizzata appunto a Vinca, nel cuore delle Alpi Apuane, dai volontari grazie anche al contributo “Bando arrampicata Sportiva CAI“. Il programma, ha visto alle 10 il ritrovo dei partecipanti presso il Santuario della Madonna della Neve sul sentiero 139 verso Aiola con previsto un cammino di circa 20 minuti per la falesia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La falesia-scuola per la Memoria ’Vie’ dedicate ai morti nelle stragi

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