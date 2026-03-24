La faida dei Beckham diventa un documentario? Brooklyn avrebbe ricevuto una ricca offerta
Una recente notizia riguarda una possibile produzione di un documentario sulla faida dei Beckham. Secondo fonti statunitensi, la piattaforma Hulu di Disney avrebbe avanzato un'offerta per acquisire i diritti di distribuzione del progetto. La trattativa sarebbe ancora in corso e non sono stati forniti dettagli sul contenuto o sulla data di uscita. La vicenda coinvolge anche il figlio maggiore della famiglia Beckham.
Brooklyn Beckham è pronto per raccontare la sua vita privata, i suoi tentativi di diventare cuoco e soprattutto le sue liti con i genitori in una docu-serie? Secondo quanto ha scritto il The Daily Mail il figlio di David e Victoria Beckham avrebbe ricevuto una lauta offerta da parte di Hulu, piattaforma che fa parte del gruppo Disney. Dopo gli scontri a colpi di post su Instagram e di interviste, la faida tra i Beckham potrebbe diventare quindi un documentario, anche se tutta la vicenda sarebbe soltanto vista dalla prospettiva di Brooklyn e di sua moglie Nicola Peltz, con cui attualmente vive negli Stati Uniti. Oltre la rivalità familiare potrebbe nascere una lotta tra piattaforme, visto che su Netflix qualche mese fa è uscita una docu-serie dedicata a Victoria Beckham. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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