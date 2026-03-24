Una recente notizia riguarda una possibile produzione di un documentario sulla faida dei Beckham. Secondo fonti statunitensi, la piattaforma Hulu di Disney avrebbe avanzato un'offerta per acquisire i diritti di distribuzione del progetto. La trattativa sarebbe ancora in corso e non sono stati forniti dettagli sul contenuto o sulla data di uscita. La vicenda coinvolge anche il figlio maggiore della famiglia Beckham.

Brooklyn Beckham è pronto per raccontare la sua vita privata, i suoi tentativi di diventare cuoco e soprattutto le sue liti con i genitori in una docu-serie? Secondo quanto ha scritto il The Daily Mail il figlio di David e Victoria Beckham avrebbe ricevuto una lauta offerta da parte di Hulu, piattaforma che fa parte del gruppo Disney. Dopo gli scontri a colpi di post su Instagram e di interviste, la faida tra i Beckham potrebbe diventare quindi un documentario, anche se tutta la vicenda sarebbe soltanto vista dalla prospettiva di Brooklyn e di sua moglie Nicola Peltz, con cui attualmente vive negli Stati Uniti. Oltre la rivalità familiare potrebbe nascere una lotta tra piattaforme, visto che su Netflix qualche mese fa è uscita una docu-serie dedicata a Victoria Beckham. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La faida dei Beckham diventa un documentario? Brooklyn avrebbe ricevuto una ricca offerta

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