La donna caduta dal balcone non ce l’ha fatta

È morta qualche giorno dopo un incidente domestico accaduto mentre si prendeva cura della casa che condivideva con la famiglia. Orzinuovi piange la sua tabaccaia Silvana Zuppelli: Settantadue anni, storica tabaccaia orceana, Silvana Zuppelli: è deceduta domenica sera dopo cinque giorni di ricovero in seguito a una caduta dalla finestra della sua abitazione. L’incidente è avvenuto martedì mattina intorno alle 10, nella casa dove la donna abitava con la sorella Maria e il fratello sacerdote, don Guido. Secondo una prima ricostruzione, la donna si era sporta da una finestra del primo piano per pulire i vetri quando l’inferriata del davanzale ha ceduto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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