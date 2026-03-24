La DC | Da Savio a Lido di Classe diventi Comune di Cervia

"Portare Lido di Savio, Lido di Classe e Savio di Ravenna sotto il comune di Cervia". È questa la proposta della lista civica Cervia Byzantina, emanazione della Democrazia Cristiana, in vista delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio. Si tratta di una proposta destinata a far parlare perché, "nonostante le e tre frazioni appartengano al comune di Ravenna, cittadini e turisti le considerano già cervesi". "È il momento di dare risposte concrete – spiega il candidato sindaco di Cervia Byzantina Stefano Bandini – le comunità condividono pro-loco, centri sportivi e parrocchie; siamo un’unica realtà culturale e turistica. La legge italiana prevede un percorso chiaro: se almeno un terzo dei residenti chiede il referendum, la consultazione viene indetta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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