Donald Trump è finito in un vicolo cieco e sta maturando la pazza idea di traforare il muro. Non può aumentare la pressione militare sull’Iran senza rischiare di far esplodere una crisi energetica globale, ma non può neanche fermarsi, perché significherebbe ammettere che l’ultimatum per liberare lo Stretto di Hormuz non ha funzionato. Così come non ha funzionato quello alla Danimarca sulla Groenlandia o alla Spagna sul fornire le basi militari. Ma c’è una differenza sostanziale rispetto ai flop precedenti. Qui non si tratta di dazi o rapporti con gli alleati, dove il risultato può essere reinterpretato e venduto politicamente perché i danni economici o di credibilità li subiranno i suoi successori alla Casa Bianca. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La crisi dello Stretto di Hormuz mostra i limiti delle minacce di Trump

Articoli correlati

Crisi iraniana, perché la chiusura dello stretto di Hormuz potrebbe esser un grosso problemaC’è uno spicchio di terra che, bloccato, rischia di paralizzare l’economia mondiale.

Crisi iraniana, perché la chiusura dello stretto di Hormuz potrebbe essere un grosso problemaC’è uno spicchio di terra che, bloccato, rischia di paralizzare l’economia mondiale.

Contenuti e approfondimenti su La crisi dello Stretto di Hormuz mostra...

Temi più discussi: BRICS e crisi dello Stretto di Hormuz: il difficile equilibrio del Sud globale; La crisi dello stretto di Hormuz e l’impatto sulle assicurazioni marittime - Econopoly; L’accordo sul grano in Ucraina è il modello per uscire dalla crisi dello Stretto di Hormuz: la proposta dell’Europa; La crisi dello stretto di Hormuz blocca merce di Lago Group.

Il presidente degli Stati Uniti annuncia un accordo in 15 punti con l’Iran, ma Teheran smentisce l’esistenza di negoziati. I mercati rendono più costoso lo stallo, mentre ...Il presidente degli Stati Uniti annuncia un accordo in 15 punti con l’Iran, ma Teheran smentisce l’esistenza di negoziati. I mercati rendono più costoso lo stallo, mentre Teheran può prolungare lo sco ... linkiesta.it

Mieli sulla chiusura dello stretto di Hormuz: Non è colpa di Trump, l’Iran lo sta militarizzandoPaolo Mieli analizza la crisi dello stretto di Hormuz: L’Iran lo sta militarizzando, non è solo colpa di Trump. la7.it

Dietrofront sullo Stretto di Hormuz: Italia pronta a intervenire per garantire il traffico marittimo Insieme a Gran Bretagna, Francia, Germania, Olanda e Giappone annunciata la disponibilità a contribuire agli sforzi per riaprire al passaggio delle navi da e per il Gol facebook

Stretto di Hormuz chiuso: vincitori e vinti tra i Paesi emergenti x.com/i/broadcasts/1… x.com