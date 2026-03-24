In queste ore ascoltiamo i vincitori politici, l’ipotesi di mettere (seriamente) su una coalizione che fronteggi quella attualmente al governo, insomma si parla già delle prossime elezioni. Neanche il tempo di analizzare cosa ha rappresentato questo voto referendario. L’opinione da qui: il segnale arrivato da tutta Italia è che la Costituzione non si tocca. Non si chiede ai cittadini di fare fuori, con una crocetta, sette articoli della legge fondamentale che è frutto della Resistenza e che da ottanta anni ci dice chi siamo noi italiani. Non solo in linea di principio ma anche nei comportamenti concreti. Il parlamento avrebbe dovuto riformare il settore della giustizia, che ha bisogno urgente di riforme. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - La Costituzione non si tocca Referendum, con la vittoria del no è stata bocciata l'assurdità di cambiarne sette articoli con una crocetta

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Cambiare le cose nel nostro Paese è molto difficile. Non è vero che il voto ha difeso la Costituzione. La Costituzione non è mai stata messa in discussione. Continuiamo a lavorare seriamente per migliorare la vita degli italiani. facebook

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