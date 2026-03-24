Il finale farsa della coppa d’Africa rischia di diventare un affare di stato tra Senegal e Marocco. Dopo il clamoroso verdetto della commissione d’appello della Caf (confederazione calcistica africana), in attesa dell’ultimo ricorso davanti al Tas di Losanna, la vicenda dell’assegnazione a tavolino del torneo al Marocco si fa politica. Il Senegal non ha nessuna intenzione di accettare la sentenza e restituire il trofeo conquistato a Rabat. Non c’è una dichiarazione ufficiale, ma una serie di atti che lo lasciano intendere aldilà di ogni interpretazione diversa. In questo modo va considerato ad esempio il gesto del presidente della Repubblica del Senegal, Bassirou Diomaye Faye, di farsi fotografare in ufficio con alle spalle la coppa. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - La Coppa d’Africa diventa affare di stato: il Senegal e la voglia di non restituire il trofeo al Marocco

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