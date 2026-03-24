la carta non si tocca il pd rinsalda il filo diretto con cittadini e territorio

"Il popolo ha dimostrato che, quando si tocca la Costituzione, è carne viva. E’ un avvertimento ai naviganti: se non ci sono larghe intese, la Carta costituzionale non si cambia, soprattutto con una riforma senza vantaggi per i cittadini". Silvio Franceschelli, avvocato, senatore del Pd e sindaco di Montalcino, commenta il successo del ’No’ come tecnico e come politico. Cosa ha portato a questo risultato? "Innanzi tutto il dato dell’affluenza è stato molto positivo e per certi versi inaspettato. Tanti tecnicismi erano difficili da capire. Lo stesso ministro Nordio aveva detto che non c’erano vantaggi per i cittadini: c’è stata quindi una reazione con la cavalcata del ’No’. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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