La camera penale incassa il no al referendum | Ci inchiniamo alla democrazia

Dopo la conclusione della campagna referendaria sulla riforma costituzionale dell’ordinamento giudiziario, che ha visto prevalere il no, la Camera Penale “Giuseppe Grillo” di Agrigento ha pubblicato una nota in cui esprime il proprio pensiero e ringrazia. La comunicazione si focalizza sulla posizione rispetto al risultato elettorale e sulla volontà di rispettare l’esito delle urne.

Al termine della campagna referendaria sulla riforma costituzionale dell’ordinamento giudiziario, che ha registrato la vittoria del no, la Camera Penale “Giuseppe Grillo” di Agrigento ha diffuso una nota di riflessione e ringraziamento. Il presidente Ignazio Valenza ha espresso “rispetto per la decisione dei cittadini e riconoscenza per il confronto democratico che ha accompagnato il voto”. “Personalmente – afferma Valenza – non mi sono risparmiato, sia perché la separazione delle carriere è una battaglia storica da decenni propugnata dall’Unione delle camere penali, sia perché ritenevo e ritengo che la riforma fosse giusta”. Il presidente... 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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