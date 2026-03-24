La bellezza non ha taglia proclamata la vincitrice di Miss Curvyssima | è la 31enne Denise Vicini

Venerdì sera, al Teatro Arena Verdi, si è svolta la finale nazionale di Miss Curvyssima, un concorso arrivato alla nona edizione e ideato da una giornalista. Tra le partecipanti c’era una donna di 31 anni, che è risultata vincitrice. La manifestazione si concentra sulle donne curvy che desiderano essere protagoniste senza etichette o compromessi.

Il Teatro Arena Verdi ha ospitato venerdì sera la finale nazionale di Miss Curvyssima, il concorso ideato da Samantha Togni giunto alla nona edizione e dedicato alle donne curvy che vogliono sentirsi protagoniste senza compromessi né etichette. Dopo mesi di selezioni, 20 finaliste hanno calcato la passerella mostrando la propria unicità, senza alcun outfit imposto, riscrivendo così le regole della moda tradizionale. A valutare le concorrenti una giuria qualificata composta da esperti del settore e giornalisti specializzati. La fascia di Miss Curvyssima 2025 è stata assegnata a Denise Vicini, 31enne bolognese, operaia, barista e indossatrice. Sul podio due cesenate: la medaglia d’argento va all’imprenditrice Viviana Visani, 40 anni, mentre il bronzo è per la giovane Ambra Zoffoli, 20 anni. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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