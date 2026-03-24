La 5°B dell' Ivo Oliveti del 2005 si ritrova per una ' mangiata réunion'

Gli ex studenti della classe 5°B dell’istituto professionale Ivo Oliveti del 2005 si sono riuniti di recente per un pranzo tra amici. L’incontro ha coinvolto alcuni compagni di scuola che hanno condiviso momenti di allegria e ricordi legati al periodo scolastico. La riunione si è svolta in un locale della zona, con la partecipazione di diverse persone provenienti da varie città.

L’incontro è stata l’occasione per ritrovarsi, condividere ricordi e sorrisi, e non è mancato un saluto speciale a tutti i loro ex professori Gli ex alunni della classe 5°B dell’istituto professionale Ivo Oliveti, anno di uscita 2005, si sono ritrovati di recente per una “mangiata Réunion” tra compagni di scuola. L’incontro è stata l’occasione per ritrovarsi, condividere ricordi e sorrisi, e non è mancato un saluto speciale a tutti i loro ex professori. A firmare il messaggio è Mirko Girelli, che insieme ai compagni ha voluto celebrare lo spirito di classe e la lunga amicizia che li lega ancora oggi. ForlìToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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