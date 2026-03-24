KouKou Edizioni, giovane casa editrice nata a Roma nel 2025, presenta il suo esordio editoriale con il libro illustrato “Nel paese di Giornopergiorno”, scritto da Giada Fioravanti, con le illustrazioni di Carola Ghilardi e la direzione editoriale di Allegra Mondello. La fiaba poetica affronta temi complessi con delicatezza: il tempo che scorre, l’attesa, la perdita e le separazioni, ma anche il valore del presente, le relazioni affettive, la crescita, il cambiamento e la possibilità di ricominciare sempre. Pensato per lettori a partire dai cinque anni, il libro offre uno spazio sicuro per i bambini dove fare domande e per gli adulti l’occasione di rallentare, ascoltare e condividere legami attraverso immagini evocative e un linguaggio narrativo profondo ma accessibile. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - KouKou Edizioni lancia il primo libro illustrato: “Nel paese di Giornopergiorno”

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