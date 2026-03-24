Klopp furioso coi giornalisti per le notizie sul Real | Datevi un codice basta scrivere schifezze

Jurgen Klopp ha perso la pazienza con i cronisti di fronte alle nuove insistenti voci di una chiamata dal Real Madrid: "Ma secondo voi, non l'avrei saputo io prima di voi? Scrivete solo per darmi sui nervi, questa storia va avanti da troppo tempo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Spalletti furioso sul rigore sbagliato: “Mi ripetete tutti sempre la stessa cosa, ora anche basta”Luciano Spalletti ha perso la pazienza davanti all'ennesima domanda sul rigore fallito da David e che è costato la vittoria alla Juventus: "Mi...

Klopp al Real Madrid? Il tedesco esce allo scoperto sulla possibilità di allenare i blancos: «Tutte le notizie che stanno uscendo…». L’annuncio!Calciomercato Cagliari, due big inglesi vogliono Caprile! Ma l’agente frena, rivelazione che non lascia dubbi sul futuro del portiere Lewandowski...