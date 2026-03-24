Kings League calendario della quinta giornata dello Split 2 | orari ufficiali match e come seguire i risultati live

La quinta giornata dello Split 2 della Kings League Italia si svolgerà mercoledì 25 marzo 2026 presso la Fonzies Arena di Cologno Monzese, con inizio alle 17:00. Questa settimana le partite non sono programmate per il tradizionale giorno di lunedì. Sono previsti diversi incontri, e i risultati saranno disponibili in tempo reale attraverso i canali ufficiali della lega.

Attenzione: questa settimana la Kings League Italia non si gioca di lunedì. La quinta giornata dello Split 2 è un turno infrasettimanale fissato per mercoledì 25 marzo 2026 alla Fonzies Arena di Cologno Monzese, a partire dalle 17:00. Sei partite in programma, ecco tutto quello che c’è da sapere su calendario, orari e dove seguire i risultati live. Il torneo è entrato nella sua fase più calda: gli Underdogs di Mirko Cisco cercano di blindare la vetta, mentre il gruppo di squadre a inseguire si fa sempre più compatto e combattuto. Una giornata a metà settimana può sorprendere — mentalmente e fisicamente. Indice. Classifica aggiornata: la situazione prima della quinta giornata di Kings League Italia. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Kings League, calendario della quinta giornata dello Split 2: orari ufficiali, match e come seguire i risultati live Articoli correlati Kings League, calendario della terza giornata dello Split 2: orari ufficiali, match e come seguire i risultati liveLunedì 16 marzo 2026 torna la Kings League Italia con la terza giornata dello Split 2. Kings League, calendario della prima giornata dello Split 2: orari ufficiali, match e come seguire i risultati liveLunedì 2 marzo 2026 si alza il sipario sullo Split 2 della Kings League Italia: ecco il calendario, gli orari della prima giornata di Kings League... Contenuti e approfondimenti su Kings League Temi più discussi: Kings League Lottomatica.sport Italy: Matchday 3 dello Split 2; Kings League, il programma della KL Cup: il calendario fino alla 5° giornata; Kings League Lottomatica.sport Italia | Giorno 3 in Diretta Streaming | DAZN IT; Kings League - France 2026 Risultati - Calcio/Francia. Kings League, calendario della quarta giornata dello Split 2: orari ufficiali, match e come seguire i risultati liveKings League Italia, quarta giornata Split 2: orari ufficiali, calendario partite del 23 marzo 2026 e risultati in tempo reale. atomheartmagazine.com Kings League Lottomatica.sport, quarto Matchday con altri premi da vincere grazie al concorso Fan of the Kings: Meet the PrincePer gli appassionati della competizione, ancora tanto spettacolo in campo e nuova chance di aggiudicarsi la maglia di una delle squadre del torneo più un'esperienza da re per assistere alla finale del ... corrieredellosport.it Telesveva. . SERIE D | Nardò, storia di un 35enne da "doppia cifra". D'Anna fa dieci in campionato e "spinge" i neretini verso i playoff: "Dedica per Sall, non vediamo l'ora di rivederlo in campo". E sull'esperienza in Kings League... #nardò #danna #sport - facebook.com facebook Abbiamo aumentato i premi del Kings League Fantasy Da oggi ci sono in palio repliche dell’iconico trofeo della Kings e migliaia di carte rare, che si potranno vincere sia settimanalmente che mensilmente. Scarica l’app e partecipa subito! x.com