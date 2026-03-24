Kings League calendario della quinta giornata dello Split 2 | orari ufficiali match e come seguire i risultati live

Da atomheartmagazine.com 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La quinta giornata dello Split 2 della Kings League Italia si svolgerà mercoledì 25 marzo 2026 presso la Fonzies Arena di Cologno Monzese, con inizio alle 17:00. Questa settimana le partite non sono programmate per il tradizionale giorno di lunedì. Sono previsti diversi incontri, e i risultati saranno disponibili in tempo reale attraverso i canali ufficiali della lega.

Attenzione: questa settimana la Kings League Italia non si gioca di lunedì. La quinta giornata dello Split 2 è un turno infrasettimanale fissato per mercoledì 25 marzo 2026 alla Fonzies Arena di Cologno Monzese, a partire dalle 17:00. Sei partite in programma, ecco tutto quello che c’è da sapere su calendario, orari e dove seguire i risultati live. Il torneo è entrato nella sua fase più calda: gli Underdogs di Mirko Cisco cercano di blindare la vetta, mentre il gruppo di squadre a inseguire si fa sempre più compatto e combattuto. Una giornata a metà settimana può sorprendere — mentalmente e fisicamente. Indice. Classifica aggiornata: la situazione prima della quinta giornata di Kings League Italia. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

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